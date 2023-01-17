В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 12,4%

За неделю, с 9 по 15 января, в Калужской области зафиксировали 4420 случаев ОРВИ. Это на 12,4% больше, чем за предыдущие семь дней, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В то же время санитарные врачи указывают, что данные могут не совсем верно отражать ситуацию.

- Следует отметить, что заболеваемость гриппом и ОРВИ совокупного населения на второй неделе 2023 года, как и на первой неделе, значительно ниже заболеваемости, которая регистрировалась в последние недели 2022 года - в 2,5-3 раза, - говорится в комментарии Роспотребнадзора. - Это, вероятно, связано с низкой обращаемостью за медицинской помощью в праздничные дни, и о фактической заболеваемости в регионе следует объективно делать выводы только на четвертой-пятой неделях 2023 года.

В больницу с ОРВИ попали за неделю 34 человека.

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