Что происходило в Калужской области 26 ноября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 26 ноября.

1726 – в семье графа родился Иван Григорьевич Чернышев (26.11.1726 (по другим данным 24.11.1726) – 26.02.1797), будущий российский генерал-фельдмаршал по флоту (1796 г.), президент Адмиралтейств-коллегий (с 1767 г.), действительный член Академии наук, сенатор. Чернышевы владели поместьями в Калужском, Медынском, Мещовском и Козельском уездах. И.Г. Чернышев скончался в Риме, его останки были перевезены в Санкт-Петербург и захоронены в церкви Благовещения Александро-Невской лавры.

1863 – в Петербурге от тяжелого воспаления легких на 52 году жизни скончалась жена величайшего поэта России А. С. Пушкина Наталья Николаевна урожденная Гончарова (1812 – 1863).

26(14).11.1896 – в Калуге создана Община сестер милосердия с целью подготовки опытных сестер милосердия для ухода за больными и ранеными в военное и мирное время.

1917 – калужский губернский комиссар М.К.Циборовский передал управление губернией своему помощнику – В.В.Пятницкому (из записной книжки В.Продувнова).

1972 – в Калуге открылся Дом печати, куда переселилась редакция областных газет «Знамя» и «Молодой ленинец» (К. Афанасьев «Летопись провинции»)

1977 - в 5-й средней школе Калуги открылся музей истории школы, который воссоздает страницы истории старейшего учебного заведения города. Школа начиналась с Калужской женской гимназии в 1860 году. Музей создан энтузиастом, талантливым педагогом, известным калужским краеведом Вячеславом Сергеевичем Зеленовым (28.09.1925-27.08.2005). На ниве учительства он служил школе с 1950 года.