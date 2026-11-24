Что происходило в Калужской области 24 ноября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 24 ноября.

1777 – в Калуге открылась школа для купеческих и мещанских детей.

1891 – в Сергиевом Посаде Московской губернии умер Константин Николаевич Леонтьев (25(13).01.1831-24(12).11.1891), выдающийся русский философ, писатель и публицист, литературный критик, инок. Похоронен в скиту Троице-Сергиевой лавры. Родился в сельце Кудиново Мещовского уезда Калужской губернии. «Спасительным для Леонтьева стало присутствие в его жизни Оптиной Пустыни».

1936 – в час дня в Калуге проходило открытие памятника на могиле К.Э. Циолковского. Над созданием обелиска трудились скульпторы И.М.Бирюков, Ш.А.Муратов и архитектор Б.Д. Дмитриев. На митинге в тот день было принято решение о переименовании Пушкинского (Загородного) сада в парк им. К.Э. Циолковского.

1957 – газета «Знамя» опубликовала исследование краеведа Н.М.Маслова о калужском тесте. Подлинные курилинские рецепты национального лакомства были достаточно разнообразны, вплоть до жидкого теста. Довольно известна карикатура Теребенева 1812 г., где русские гренадеры топят Наполеона в кадке с калужским тестом, запихнув ему вместо кляпа вяземский пряник.

Народное лакомство упоминается уже в 17 в. В 1769 г. о нем пишет Чулков: «… И ведаю опять, чем славится Медынь, Клин-город – лаптями, а Муром – калачами, Валдай – баранками, еще гористым местом, Калуга – грешневым с духами жидким тестом…», что позволяет уточнить утверждение Маслова, будто бы впервые стал его изготовлять в 1800 г. в пряничном заведении на Воскресенской приехавший из Перемышля обыватель Курилин-Беляев.

В «Топографическом описании…» 1785 г. упоминается «грешневое тесто»: калужское лакомство включало муку гречневую, лимон, мед, пряности, хмель, масло. В 19 в. готовили тесто медовое, миндальное, сахарное, хлебное. Секрет заключался в особом помоле сухарей – до состояния мучной пыли. Добавляли розовое масло, корицу, гвоздику, анис, цукаты, фисташки. Тесто продолжали готовить и в 1907 г., когда в Калуге издавался журнал «Калужское тесто». Сегодня калужское лакомство по вновь возрожденным рецептам получило вторую жизнь.