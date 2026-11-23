Что происходило в Калужской области 23 ноября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 23 ноября.

1801 - «…23 ноября выпал снег но морозов не было». (Из записок купца Губкина)

1812 - в селе Большая Липовица Тамбовской губернии родился Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков) (23.11(6.12).1812- 23(10).10.1891). Преподобный старец, иеросхимонах Свято-Введенской Оптиной Пустыни, расположенной на берегу реки Жиздры близ древнего города Козельска. В 1875 году основал Шамординскую Казанскую женскую общину. Здесь в Шамордине он завершил свой земной путь, тело великого старца предали земле у Свято-Введенского собора Оптиной Пустыни. В 1988 году Амвросий Оптинский был прославлен Собором Русской Православной Церкви (память празднуется 27 июня (10 июля) и 10(23) октября), в Свято-Введенском соборе хранятся святые мощи преподобного старца.

1868 – (ст. стиль) калужским губернским правлением уроженцу г. Варшавы Бернарду Гольдбергу было разрешено открыть в Калуге фотографию (из записной книжки В.Продувнова).

1927 - в деревне Акатово Дзержинского района родился Николай Иванович Алмазов (1927). Заслуженный строитель РФ (1976), архитектор, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, лауреат Государственной премии РФ имени маршала Г.К. Жукова за участие в создании мемориального комплекса на родине Георгия Константиновича в Стрелковке, Почетный член Союза архитекторов РФ, Почетный гражданин Калужской области.

1951 – «После работы – в школу.

490 человек учатся в этом году в первой школе рабочей молодежи г. Калуги. Вечерами, когда гудок возвещает об окончании смены, молодые рабочие и служащие спешат с учебниками в руках в школьные классы…

Будущей весной более 70 человек, ныне учащихся 10-х классов, будут держать экзамены на аттестат зрелости. Они упорно готовятся к этому. Заканчивая десятилетку, многие из них продолжат учебу в институтах, академиях,специальных школах страны». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1968 – в Калуге скончался театральный художник Эрих Генрихович Мордмиллович (25.03.1903 – 23.11.1968). Он занимался графикой, декоративно-прикладным искусством. С 1952 г. он работал в Калужском областном драматическом театре художником-постановщиком, затем главным художником, оформив более 50 спектаклей.

2000 – на колокольню Троицкого собора в Калуге поднят новый колокол. Подъем начат в 10.48 утра и закончен через 6 минут. Осуществлялся специальным краном, прибывшим из Москвы. (Из записной книжки В.Продувнова).