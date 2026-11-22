22 ноября в Калуге прошел субботник в усадьбе Билибиных-Чистоклетовых
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Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 22 ноября.
1902 - 22 ноября в 1 ч. дня ученицы 4, 5 и 6 классов частной женской прогимназии Саловой осматривали Исторический Музей под руководством Председателя Педагогического Совета Четыркина Ивана Даниловича.
1986 - создана Калужская региональная общественная организация помощи памятникам старины «Добрая воля». Начало было положено проведением 22 ноября 1986 года первого субботника на территории усадьбы Билибиных-Чистоклетовых (Калужский областной художественный музей, ныне Музей изобразительных искусств).
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