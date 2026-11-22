Что происходило в Калужской области 22 ноября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 22 ноября.

1902 - 22 ноября в 1 ч. дня ученицы 4, 5 и 6 классов частной женской прогимназии Саловой осматривали Исторический Музей под руководством Председателя Педагогического Совета Четыркина Ивана Даниловича.

1986 - создана Калужская региональная общественная организация помощи памятникам старины «Добрая воля». Начало было положено проведением 22 ноября 1986 года первого субботника на территории усадьбы Билибиных-Чистоклетовых (Калужский областной художественный музей, ныне Музей изобразительных искусств).