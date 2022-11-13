В Калуге за неделю родились 85 детей, сыграны 82 свадьбы
За неделю, с 7 по 12 ноября, в областной столице родились 85 детей. В этот раз мальчиков больше, чем девочке – 47 и 38, сообщили в горосдком загсе.
Среди редких имен отмечены следующие: у девочек – Дарина, Аделина, Милана и Эмилия, у мальчиков - Георгий, Тимофей и Савелий.
Также за неделю в Калуге сыграли 82 свадьбы.
С начала года управление составило 3503 записи акта о рождении и 2556 о заключении брака.
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