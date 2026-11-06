Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 6 ноября в Калуге открыли памятники Ленину и Дзержинскому
Новость дня Общество

6 ноября в Калуге открыли памятники Ленину и Дзержинскому

Что происходило в Калужской области 6 ноября в разные годы.
06.11, 05:00
6 10487
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 6 ноября.

1856 - в Киреевской слободке Орловской губернии скончался Петр Васильевич Киреевский (23(11).02.1808 – 6.11(25.10).1856), фольклорист, исследователь древнерусской культуры. Похоронен в некрополе Оптиной Пустыни. Детские годы провел в родовом имении Киреевских – селе Долбино Лихвинского уезда.

1942 - погибли Людиновские герои-подпольщики Алексей Шумавцов (Герой Советского Союза) и Александр Лясоцкий (награжденный посмертно орденом Ленина).

1962 – перед главным корпусом Калужского турбинного завода (ул. Московская, 241) был открыт памятник В.И.Ленину. Изготовили его на Мытищинском заводе художественного литья. Автор памятника – калужский скульптор Михаил Иванович Ласточкин.

1986 – во внутреннем дворе Управления КГБ Калужской области был открыт бронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому. Автор – М.Б.Смирнов (Москва)

1987 - на ул. им. Первых коммунаров был открыт одноименный памятный знак. Его соорудили на средства, заработанные учениками 28-й школы. Школьники под руководством учителя истории С.В.Чибисовой установили, что именно на этом месте в 20-е гг. была организована первая в Калуге сельскохозяйственная коммуна «Красный городок». Памятник был сделан из оргалита, поэтому уже через три года от него ничего не осталось.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
302 оценили
1%
8%
11%
8%
0%
72%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 6 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJuOGNKa0Y1SFk5cFNaVmVuMDRoNnc9PSIsInZhbHVlIjoicWd2akNDcjduWFNIdk5TbDZHTWtUV3NCaU9OYmxPNENISy83bi9WSi9qNmFNYU43bTJ0MUt4bG9OeldFU0xBSXora2xPK3B5ZU5rWlN1NGhrUGYzTFFDOGk2VVZjcDJxb0crWENRTDdEa0d1WndLMHhSN29UNDhCU1VxcGNreE9SMlFaLzRQTzE3YXFGK3lXeVgwWGpnSkdtZ2dGcjlPT0Y4UFJJSm4zZ2dTRHlDME15b0VPZ3RtSFltdElKT1dmODdGQkdXR3VROFBDY1Bmb1lyRTIxTXA3U3M2aEFhOURPSzJZS0I5TUVnc0NYYUQwdHRCYnpuR2V1VlhmZkJjaFNzNy9WSGpMam9VNkhzWFlVVVV2NHc1ajdkWkgwN0pDTDJNWFFXK1F0VjMxbS96ZWxTZ3NFNElIQ1dFa2NSYzJxYzRadXlxVmpYTTlYam9kcDllekdRWVVFOWcwYmduVEdadHl4WHBYUGxuU0NoR2U5cHR1eWxlcXpYTWhiY0JyV3FzanJ2cDliTVRhSDE5djhyU1VRS0s0OEdqTGJYbUt4SWFkTkp1dy9IamdLQ3h0K1JXRFhJRE51YmZaWWNQdCIsIm1hYyI6ImZlNTk0YWNhZGRlZGE3MTg3NzEzNWFlMmVlMzY3ZGQ4Y2NhNWQ2NWFjN2U5MDk1YjBkNWRkYjhmNjZiYTA0NTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InUxRnV1V1FyMmJoUjRPOHROb0FpU1E9PSIsInZhbHVlIjoiajZoNHQ3VTk4ZlpSd0dVVlBKbXBoZENTSHBNaUFoMGpUUjBTeERFb3JnZXA0bGVET25Fd1UrcGtmakRjN0ZVR3YxQzhya2gzRFFFLzZ4emZCQW9NQlZ1V2k1cHBPeTAxMkVRRWtKbkUyUVJiWlZPSytuZ0F3OXFkaFl6UytiNVpkRnd5cHFKd0ZCRTFYVnBKQjBsWEdaMGdkcGl1RTA5NTRTU1B0eVM3RE1FUjZ0R0dlTlJJOVozandxeUZTYjhldDlWdHdMVFhrd0gvVktMOUM4blRNaVNFZnFOSjgzLzdJMjZEL3NSbTZna2NBVDhJRzN3NmkwMTVaWHE0TGZMWi9VUU04VVZRTGZwTVovTWRzS08xdXN2K28rSUhDWE5hNGs5KytxMDRNcUNRZ1dkOTNOZG9KdWZlRHI3RWkycC9hWEpYWXhKbjRWTVFGcXJhT0ozWURNb09mbHFvUlVHY2NZa1ArZFZ5YXNOU1lxbGdDTFA3V0s1M0Z5ZnNxZ2hNdk1FQzlHWVJVL09KL04xQm9WaUQybEhLWDErVUpGaDZKWU5pY240SHhYbHhleHR2VmhYbkk5V1B5R3NiZGJEL29xT0sxOUgyWWVNUzd1M0w1aWs0d29qQ1FzclQrc0ZaT3JXYS9zYkdGWVJQUWczNExobzdkK3VVdVhYTWhsdnpCK1NWM0pPSmhNWithMnlDOVNYR1gvTVE5OHNVMWZXQjVCbk9YWVpOWCtNTmVLcEI3Z1lUQ0ZiU1dOWlh5OElZOEc4ZWlGSTVBc1YrejFUYjhSbEthdHduYVUrMUJ5OUVNNk9Cak8wbUhUMnVnZzJOUnRJdG1FbEFrb2w5WjdRdyIsIm1hYyI6ImM2N2VjZjk5NTNmZWFmNTRiMzczMDFmZjFiYmM1MmQzMjdjOWQxNDllOTk5YjFhYjkwYThlN2EyZTg0ZDhkOWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+