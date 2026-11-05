5 ноября в Калуге прошел шумный митинг

Что происходило в Калужской области 5 ноября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 5 ноября.

Как отмечает «Летопись калужская» 1817 г. ноября 5 числа император Александр I с великим князем Николаем Павловичем посетил Калугу, однако камер-фурьерский журнал свидетельствует, что в ноябре Александр I был в Москве. Но визит императора в 1817 г. в Калугу все же был и возможно, в сентябре. Вот как описывала Александра Осиповна Смирнова в своих воспоминаниях сам приезд государя: «…когда Александр ехал в Калугу, не знаю, где был крутой спуск, погода была дождливая, и губернатор Омельяненко целую неделю сам ездил осматривать дорогу. …8000 мужиков работали ночь и день, клали хворост и засыпали путь песком и щебнем, но неумолимый дождь смывал весь труд к утру. Император приехал не в духе. С горы пришлось спускать его экипаж на руках. «Дорога очень дурна», - сказал он сердитым тоном. «Ваше величество, 8000 человек работали целую неделю». – «50000, милостивый государь, когда едет ваш император», - ответил царь губернатору». Однако, вряд ли сама Смирнова могла быть очевидицей описываемых событий. А в воспоминаниях военного историка А.Михайловского-Данилевского, сопровождавшего государя в поездке по России, о подобном эпизоде не упоминается.

С 5.11.1876 по 24.09.1886 калужским вице-губернатором был князь Н.Трубецкой, покровитель местного Общества музыкального и драматического искусства. Помогал нуждающимся учащимся. Его сыновья – Сергей и Евгений – с 1877 г. учились в 5 классе Калужской казенной гимназии. Мать – урожленная С.А.Лопухина, председатель женского тюремного отделения (1885 г.)

1911 - в деревне Григорово Мосальского уезда в семье крестьянина родился Михаил Матвеевич Родичев (1911-1991). Герой Советского Союза (15.01.1940), полковник, участник войны с финнами 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны 1941-1945 . Умер 30 марта 1991 года, похоронен на Покровском кладбище в Москве.

1931 – открылась Калужская спичечная фабрика имени Ворошилова (позднее АО "Гигант").

1931 – вышел первый номер Мещовской газеты "Большевистский путь" (с 1965 года - районная газета "Восход").

1967 - в Калуге в сквере Глаголева (Ветеранов войны) открыт памятник в честь воинов-освободителей.

1977 - открылся Дворец культуры Калужского турбинного завода.

1996 - шумная демонстрация и митинг протеста против политики правительства и президента у здания обладминистрации в Калуге с плакатами «Банду Ельцина – под суд!». (К.Афанасьев «Летопись провинции»)