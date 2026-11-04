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4 ноября в Калуге открыли памятник Маяковскому

Что происходило в Калужской области 4 ноября в разные годы.
04.11, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 4 ноября.

1789 – Ноября 4 дня предел святаго отца наше(го) Сергия Радонежского (придел церкви пр. Иоанна Предтечи) освящен. При освящении в свяще(нно)действии были Игумен Феофан, Протопоп Иван Рыбников, Казанский поп Адриан, Предтечев(ский) – Никита,

Знаменской – Иоанн, с Калужки – Иосиф, сельской от Манцурова Александр, диаконов 3. После обедни были у меня. (Из записок купца Губкина)

Младший сын императора Павла с августа 1817 по июнь 1819 года совершал образовательную поездку сначала по России, а затем по Западной Европе.

С 4 ноября 1817 г. великий князь Михаил Павлович Романов прибывал в Калуге. Жил он в усадьбе купца Золотарёва. Прибытие в Калугу великого князя Михаила Павловича было отмечено одой калужского поэта Ивана Блажевича, которая начиналась так:

Красуйся, град благословенный,

В восторге светло торжествуй;

Се, день настал нам вожделенный,

Возвеселися, ликовствуй…

7 ноября (19.11) 1817 года в 11 часов утра столичный гость отбыл в сторону Москвы.

1921 - открыт педагогический техникум в Малоярославце. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1951 – «Пионерский сбор, посвященный великому празднику

Во Дворце пионеров состоялся сбор пионерской дружины первой средней женской школы г. Калуги, посвященный 34-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад на эту тему сделал тов. Устьян. С поздравительным словом выступила заведующая учебной частью школы тов. Голышева. После торжественной части коллектив художественной самодеятельности выступил с большим концертом». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1965 – в Калуге в центре проезжей части улицы Грабцевское шоссе появился памятник В.В. Маяковскому. В 1987 г. памятник был перенесен к западной стене ГПТУ-3. 12-13 апреля 1914 г. В.В.Маяковский был в Калуге и выступал с лекцией в театре на Сенной площади. Вот что писала газета «Калужский курьер» от 17 апреля 1914 года об этом выступлении: «На вторую лекцию пришло десятка два. Игра не стоила свечей, и футуристический спектакль, то бишь доклад, подлежал отмене.  И только благодаря любезности лично присутствовавшего в театре г. Чукмалдина, принявшего на себя убыток, вторая лекция состоялась. Она прошла более оживлённо, нежели первая… Он (Маяковский) импонирует хорошей дикцией и плавностью речи. В тоне слышится убеждённость, сплетающаяся с самообожанием… «Я диктую России законы поэзии», «я учитель и вам у меня, а не мне следует у вас учиться».

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