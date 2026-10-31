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31 октября в Калуге открыли памятник Софье Перовской

Что происходило в Калужской области 31 октября в разные годы.
31.10, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 31 октября.

С 31 октября 1776 года по 28 июля 1782 года генерал-майор Лецкой Алексей Петрович становится калужским губернатором. Лецкой - правая рука генерал-губернатора Кречетникова.  О его деятельности на этом посту в архивных документах ни строчки! Может, что-то и было, но до нашего времени не сохранилось. Причина отставки Лецкого с поста гражданского губернатора Калужского наместничества до сих пор неизвестна. 

1987 – на ул. им. Софьи Перовской (ныне ул. Воскресенская) открыли памятник Софье Перовской – участнице заговора по убийству царя Александра II. В создании скульптуры приняли участие коллективы скульптурно-художественной фабрики, КЭМЗ, СУ-20 треста «Калужстрой», горэлектросети и ремонтно-производственного училища А.Н.Бурганова. Автор памятника – А.Н.Бурганов.

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