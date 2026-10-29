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Новость дня Общество

29 октября открыт памятник в честь 600-летия Калуги

Что происходило в Калужской области 29 октября в разные годы.
29.10, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 октября.

1863 – (по ст. стилю)  в Калуге скончался Гавриил Степанович Батеньков  (1793  - 29 октября [10 ноября] 1863, Калуга) — это был человек выдающихся способностей, оригинального ума и загадочной судьбы. Герой Отечественной войны 1812 года.

Подполковник Корпуса инженеров путей сообщения. По ведомству путей сообщения работал в Сибири, был сподвижником генерал-губернатора М.М. Сперанского. 

В 1823 г. был назначен членом Совета военных поселений, приближен к А.А. Аракчееву, в 1823-25 гг. жил в его имении Грузино (ныне Чудовский район Новгородской обл.) Участник Северного тайного общества. Осужден по делу декабристов, 20 лет провел в одиночной камере Петропавловской крепости.

После всеобщей амнистии 1856 года выехал в европейскую часть России. Жил в имении Петрищево Белёвского уезда Тульской губернии у вдовы своего однополчанина А. А. Елагина Авдотьи Петровны Киреевской и в собственном доме в Калуге, куда выписал вдову Лучшева с детьми. Занимался переводами с французского (остались в рукописях). Скончался от воспаления лёгких. Похоронен в селе Петрищево.

По рассказу А. В. Адрианова, вдова Лучшева, чувствуя приближение смерти, зашила хранившиеся у неё записки Батенькова в шёлковую подушку и завещала положить их в гроб под её голову, когда она умрёт. Уговоры не смогли изменить её решение

В Калуге, в  доме, где жил Гавриил Степанович Батеньков, создан музей «Мемориальный дом Г. С. Батенькова» (улица Суворова, 42).

1958 – в газете «Молодой ленинец» опубликовано письмо главного инженера строительства Ангарстроя Михеева калужскому обкому ВЛКСМ и редакции газеты «Молодой ленинец» с благодарностью за шефскую помощь в строительстве железнодорожной линии Тайшет – Абакан.

1968 – в сквере имени 50-летия ВЛКСМ был открыт монумент. Высота дюралевого обелиска – 16 м, ордена выполнены из симулина. Авторы: архитекторы П.Т. Перминов, Е.И.Киреев и художник А.И.Котельников.

1977 -  в этот день на улице Гагарина у моста через Оку был открыт монумент в честь празднования 600-летия Калуги. Строительство памятника началось в сентябре 1971 года. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шестивековой истории Калуги.

Архитектор Евгений Иванович Киреев разработал титановый пилон с барельефом космонавта. Часть памятника с изображением Гагарина выполнена Калужской скульптурной фабрикой, барельеф Циолковского вырублен из мрамора на Мытищинском художественном заводе. Работу по созданию пяти бронзовых барельефов выполнил Лев Ефимович Кербель, а изготавливали (отливали) их на Ленинградском заводе «Монументскульптура» Художественного фонда РСФСР. Сфера была покрыта медным слоем, на это ушло около 700 килограммов металла. Проект монумента разработали архитекторы Евгений Киреев и Павел Перминов вместе с художником Виталием Датюком и скульптором Львом Кербелем. Основанием пилона служит сфера, за что среди горожан сооружение получило название «шарик».

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