27 октября Кутузов приехал в Полотняный Завод

Что происходило в Калужской области 27 октября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 27 октября.

1793 – калужский губернатор Петр Петрович Долгоруков (1744 – 1815) оставляет свой пост. Калуга обязана ему открытием публичных библиотек, книжных лавок и типографий. Он производится в генерал-майоры и переводится губернатором в Москву.

27-28(15-16).10.1812 - в доме Гончаровых в Полотняном Заводе размещалась штаб-квартира фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Он ночевал здесь после завершения ожесточенного сражения за Малоярославец.

1917 – установление Советской власти в Людинове.

1920 – в Калуге умер художник и искусствовед Александр Александрович Ростиславов, автор большого числа рисунков различных мест России и Калуги, в том числе акварели «Гоголевский домик» (КОКМ). Художественный музей принял коллекцию его этюдов и картин. В 1922 году подготовлена посмертная выставка, которую за полгода посетили 170 человек.