26 октября в составе Калужского наместничества утверждены 12 уездов

Что происходило в Калужской области 26 октября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 26 октября.

1776 – Указом императрицы от 26.10.1776 г. в составе Калужского наместничества были утверждены 12 уездов: Калужский, Козельский, Перемышльский, Малоярославецкий, Серпейский, Мосальский, Одоевский, Лихвинский, Мещовский, Тарусский, Боровский и Медынский. После образования Тульского наместничества 19 сентября 1777 г. в его состав был переведен Одоевский уезд. 19 октября того же года был образован новый Жиздринский уезд.

1912 - открылась Спас-Деменская районная больница.

1917 – образование в Калуге контрреволюционного «Органа губернской власти по спасению родины и революции».

26-27.10.1917 – установление Советской власти в Жиздринском уезде.