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23 октября в Калуге Ока покрылась льдом

Что происходило в Калужской области 23 октября в разные годы.
23.10, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 23 октября.

1791 – «Октября 23. Ока льдом покрылась». (Из записок купца Губкина)

1837 – в Калуге побывала великая княгиня Елена Павловна.

1862 – по данным Калужской энциклопедии в этот день в деревне Каменка Калужской губернии родился Николай Михайлович Филатов (11(23).10.1862 – 24.02.1935). Ученый в области теории стрельбы из стрелкового оружия Н.М.Филатов в 1928 г. был удостоен звания Героя Социалистического Труда (1928). Также награжден орденом Трудового красного Знамени.

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