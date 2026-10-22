22 октября в Калуге похоронили известного купца

Что происходило в Калужской области 22 октября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 22 октября.

1911 – (старый стиль) на Пятницком кладбище состоялось погребение умершего от воспаления легких Владимира Сергеевича Капырина - старшего из владельцев знаменитого в Калуге гастрономического магазина (фирма существовала с 1859 года). (К.Афанасьев «Летопись провинции»). В своих публикациях В.Продувнов отмечал, что калужский купец В.С.Капырин, гласный Калужской городской Думы, скончался в Москве 20 октября (ст. стиль)

1999 – в храме Святой Живоначальной Троицы села Троицкого Калужской области было восстановлено надгробие на могиле Екатерины Романовны Дашковой (1743-1810), княгини, талантливого организатора российской науки и просвещения. Надгробие торжественно открыто и освящено архиепископом Калужским и Боровским Климентом. В старинном селе Троицком была усадьба князей Воронцовых-Дашковых, здесь Екатерина Романовна прожила много лет. Московским гуманитарным институтом имени Е.Р. Дашковой и Дашковским обществом в 1999 году была учреждена медаль княгини Е.Р. Дашковой «За служение Свободе и Просвещению». В 1993 году была учреждена Калужская областная стипендия имени Е.Р. Дашковой, в 1998 году ей присвоено звание «Почетный гражданин Калужской области».