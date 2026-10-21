Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 21 октября в Калуге создали Театр кукол
Новость дня Общество

21 октября в Калуге создали Театр кукол

Что происходило в Калужской области 21 октября в разные годы.
21.10, 05:00
3 8273
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 21 октября.

1882 – рапорт жиздринского уездного исправника Н.К.Симберга калужскому губернатору И.Е.Шевичу о недопущении крестьянами с. Пупково продажи их имущества за неуплату выкупленных платежей

1947 – (из газеты «Знамя») «По решению горисполкома в Калуге начато восстановление бульвара имени Кирова. Здесь заложен памятник пламенному трибуну революции. Из Москвы привезен трехметровый бюст С.М.Кирова. Работы по установке памятника предполагается закончить к 7 ноября. Бульвар имени Кирова будет обнесен металлической оградой. В будущем году здесь намечается произвести освещение, разбивку цветников, посадку кустарников и другие работы»

1992 – создан Калужский муниципальный кукольный театр. Официальное его открытие состоялось 27.03.1993 спектаклем «Маленькая Фея» по пьесе югославского драматурга Воймила Рабадана.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
21 оценили
5%
10%
76%
5%
0%
5%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZGNUMxZWR5WkpCUzhLYmtGZEdLOWc9PSIsInZhbHVlIjoiaEdxOHBjczNTRjlRN21aVWxjL3ZKRzA0U1BFcVpqOVQvdDFVSjNFQkYrU0t5SUI2YThUWXZjZVF3MVNQd0o2TVk2YktMU2NlcU92VW5zeE9ZZW5mRktnb004V0h5aEdlYkRPb0o4ekJKMThlYzF5VmJxanhkdkRSM0hqR3VsMnZPckZWbER2c1R5UjMxSkU4aU8wYlkxbko1cTBkSTZNMjFZVzdGV0N6RXlRRkV3M2JZVWd6cTRKem1tR1FkV2ZMclU0d2h2cnlIdjZKT0t3Qy95dmpzRElkZG1zN1U5Nml0YTZLdzFWVFp1ai9VQWZWb3EvRk9tYkY3VnA2bDVjejZ0bjJpNk1UaldQa2lNNitzUk11dlFiMUJQMktiZGIyWDJYMTJhRGE5dUdGUG9iaTVDbTFLRnJBNWkwTldlL2lVUUdZQnhxa2RVZE80QWsrek84QjRUWS9Xa0wyd1lvbnlqQ1U4WHlCUjlVekdibWVkVUUyWEM1R0xWSWR0aC8yZE9tazB5MVg0cmd4OXBzQ0YwamVLRU9BbU9YWFhUbFdlNWZJYWhoVEE0U05FaXFpT3hNWDJUalBnOVZxVkVDdiIsIm1hYyI6IjExYzFlN2IxNDYxNjAzZGIzZjBkYmM0N2QxZGNkNGU0MDM5OTFmNjBlMWY0YWUyNWU4OGEzNTgzMzRiOWY5ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZONDVuRHEvUmVOaTRoUlNCMnhsSVE9PSIsInZhbHVlIjoibzJyN3E5S2Z0ZG1SNEdOL2RqcTBCNThYVmFLQjJmWjRXczNoajVSM0JuNVBJVWJkZ0ZPMFpBMEJBQ2JscjN5aS9ta0pLc2xvNkJVN0I0MEtMYU14WjVpaDVySkNjSUZBd3lQMWhuSlZiM01ZOWZDNjZVTnVlb2VhdllvK1ExMzJKeGhlL2dqZzhYOXg2N2RWSVhENUlhcENHYlFHSjcvendVODJmWXhJczJKcWtLUmtNdTgyRHJia0g2aWlWYlV3TUFiaHB5aXM2QU8rdU1WNFBFYzc3UGJTOXh5OVBNTGwza3NMVTgxUXU2MkR5UkhKdHpCcHUwRmNBSnJFN1JSTWZXcUJNb0ZpZk5WL3Z5blhxU3VBeWlqSzl1L0pENlNIeldIWXhZOXpOQXZMWjg5SDdWQkh4ek5mNmpMSzl5U3dFTGtQenZRWWJ2cGR3VkpHNGxqcm5leXI4dmdTUFJCM055czNNc2JtdlFpY3JFZFJzWVVRbWIydHlMMFYxcFZNRi96VVk4Mm5yTmdPUlZYV28rUS9tS0t6c24xRWUxM2JmUktxQ3FwMGNOK0tHeG1LR24xbDA1TVZIOVhqakQyMFhvRHF2TkdYOEFzSGJSR05WNnZRWjhtMEpka3Fuc1oraCtBRGJXSkZGMkVXREs5RHpjT1dpNFZZdkpYSmUyZG9lSFZTcWZyWFpqdUE1R2lFenN6M2ttMEJ0b0h3dUpCaXlLVitjOStObEdhdEFrTWJlbTFGSzNTZTh2WndWSTlnYzl1TE1sbCtzTjRMd0NqaFlQNlJINmtUTGwwdytSM3drVWMycDdVcDMyVGhUVEtGS08xUHBHZmtaalZNZStyMyIsIm1hYyI6IjFhMDY5OTM3NDBjY2RiNzdiOWZkOWU0NTBiMWNmN2U2NzU2N2JlMzc2OTMzZmRlNjdlOGIwN2Y3ZjFlZDAyMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+