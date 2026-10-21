21 октября в Калуге создали Театр кукол
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 21 октября.
1882 – рапорт жиздринского уездного исправника Н.К.Симберга калужскому губернатору И.Е.Шевичу о недопущении крестьянами с. Пупково продажи их имущества за неуплату выкупленных платежей
1947 – (из газеты «Знамя») «По решению горисполкома в Калуге начато восстановление бульвара имени Кирова. Здесь заложен памятник пламенному трибуну революции. Из Москвы привезен трехметровый бюст С.М.Кирова. Работы по установке памятника предполагается закончить к 7 ноября. Бульвар имени Кирова будет обнесен металлической оградой. В будущем году здесь намечается произвести освещение, разбивку цветников, посадку кустарников и другие работы»
1992 – создан Калужский муниципальный кукольный театр. Официальное его открытие состоялось 27.03.1993 спектаклем «Маленькая Фея» по пьесе югославского драматурга Воймила Рабадана.
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