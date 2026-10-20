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20 октября родился режиссер Михаил Яншин

Что происходило в Калужской области 20 октября в разные годы.
20.10, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 20 октября.

1787 - родился Николай Афанасьевич Гончаров (20.10.1787 – 09.09.1861). Отец Натальи Николаевны Гончаровой. Поместье и фабрики Гончаровых располагались в Полотняном Заводе Калужской губернии.

1902 – в г. Юхнове родился Михаил Михайлович Яншин (20.10(2.11).1902 – 17.07.1976). Актер, режиссер, народный артист СССР М.М.Яншин был воспитанником 2-й студии МХТ. В исполнительской деятельности Яншина органично сочетались комедийные и лирические начала. Созданные им образы были проникнуты юмором, теплотой и любовью к простому человеку.

1944 – под Ленинградом погиб дважды Герой Советского Союза Александр Терентьевич Карпов (1917-1944). До войны Александр Терентьевич жил в Калуге, работал на машиностроительном заводе. Во время войны совершил более 500 боевых вылетов, уничтожив 37 самолетов противника.

1991 – храм Рождества Богородицы в селе Ромоданово освятил архиепископ Калужский и Боровский Климент. С этого времени в храме регулярно проходят богослужения.

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