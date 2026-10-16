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16 октября калужская школа получила новое имя

Что происходило в Калужской области 16 октября в разные годы.
16.10, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 16 октября.

1932 - Постановлением коллегии Наркомпроса РСФСР в связи с 75-летием К.Э. Циолковского и 50-летием его научной деятельности школе №9 было присвоено имя великого ученого.

1962 - в Обнинске открылся Медицинский радиологический научный центр (МРНЦ). Отделом радиобиологии и радиогенетики руководил выдающийся ученый Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Ныне МРНЦ носит имя известного академика РАМН, профессора, лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники (1991) Анатолия Федоровича Цыба (21.01.1934-08.11.2013), возглавлявшего Центр 35 лет (1978-2013) и открывшего новые возможности лечения больных с помощью радиационной медицины. В 2016 году МРНЦ открыл традицию научных чтений, посвященных памяти ученого.

1996 – в честь 100-летия со дня рождения ученого Александра Леонидовича Чижевского (1897-1964) часть улицы Огарева в Калуге названа его именем.

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