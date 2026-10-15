15 октября родился летчик Александр Карпов

Что происходило в Калужской области 15 октября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 15 октября.

1912 - в селе Добрино Боровского уезда открылась земская общественная библиотека.

1917 – вышел в свет первый номер газеты "Рассвет", с октября 1917 по май 1918 года - орган калужского комитета и губернского бюро РСДРП (б).

1917 - в деревне Филенево Ферзиковского района родился Александр Терентьевич Карпов (1917-1944). Калужанам хорошо знаком расположенный в центре города Калуги живописный сквер его имени, где установлен бронзовый бюст отважного летчика, дважды Героя Советского Союза (28.09.1943 и 22.08.1944) А.Т.Карпова.