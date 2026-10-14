14 октября в Калуге произошло землетрясение

Что происходило в Калужской области 14 октября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 14 октября.

14(26).10.1802 - в г. Калуге, Лихвине, Козельске, Перемышле, Туле, Москве случилось сильное пятиминутное землетрясение – чрезвычайно редкое для наших мест природное явление. Оно отмечено в письме к президенту ВЭО А.Нартову белевским писателем В.Лившиным. Сами звонили колокола. Толчки шли от Кишинева левым берегом Оки. А.Пушкин в автобиографии записал: «Первые впечатления. Юсупов сад – землетрясение». А позже в стихотворении к картине Брюллова «Последний день Помпеи», отразил эти впечатления: «…Земля волнуется – с шатнувшихся колонн кумиры падают!».

1945 – сообщение газеты «Знамя» об отправке Людиновским локомобилестроительным заводом первой партии сельскохозяйственных локомобилей для колхозов и совхозов Украины.

1961 – вышел в свет литературный альманах «Тарусские страницы». Это издание открыло читателю таких поэтов как Н. Коржавин, В. Корнилов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов, прозаиков - Ю. Казаков, Б. Окуджава, Б. Балтер. В сборник были включены неизвестные стихи М. Цветаевой, Н. Заболоцкого.