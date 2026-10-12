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Новость дня Общество

12 октября в Калужской губернии появились 12 библиотек

Что происходило в Калужской области 12 октября в разные годы.
12.10, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 12 октября.

1860 – жалоба рабочих парусно-полотняной фабрики и стекольного завода Е.И. Бенардаки в Жиздринском уезде министру внутренних дел С.С.Ланскому на притеснение их управляющим и низкую заработную плату. «Резолюция министра внутренних дел: объявить просителям, что как на неправильное владение и распоряжение ими поручицею Бенардаки, а также на притеснения управляющего ее Шольца и на неоказание им губернским начальством защиты они обратились уже с жалобою в Правительствующий сенат, то и должны ожидать разрешения оного и что затем настоящая просьба их оставлена без последствия».

1897 - по решению земского собрания в двенадцати народных школах Мещовского уезда открылись библиотеки (в Концеполье, Ратькове, Пискове, Тросне, Охотном, Фроловском, Бедрице, Мошонке, Борятине, Местничах, Воронине, Недоходове).

1957 - вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза Алексею Семеновичу Шумавцову и награждении орденами и медалями группы людиновских комсомольцев-подпольщиков.

1962 – приказ по Людиновскому тепловозостроительному заводу об удовлетворении просьбы бригады Валентина Акимочкина о зачислении в ее состав Героя Советского Союза Алексея Шумавцова.

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