11 октября в Калуге возмутились игнорированием работ Циолковского

Что происходило в Калужской области 11 октября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 11 октября.

1842 – в Калугу с ревизией прибыл сенатор Д.Н.Бегичев. Дмитрий Никитич обнаружил в губернии много недостатков, особенно его возмутила медлительность в исполнении дел.

1897 – в газете «Калужский вестник» опубликована статья о замалчивании работ К.Э. Циолковского в России.



«Нет пророка в отечестве своем



Дело касается русского ученого калужанина Циолковского. Французский журнал … посвящает несколько заметок г-ну Андре и проводит параллель между ним и г-ном Циолковским. Наш соотечественник, теоретик в науке, издал в 1893 г. брошюру под заглавием «Аэростат металлический управляемый». Не только общая, но и специальная пресса в России не сочла нужным даже словом обмолвиться об этой брошюре, которая тем временем была переведена на языки французский, немецкий, английский и вызвала за границей оживленный обмен мнений. Течение жизни предало ее забвению, из которого ее вызвал полет Андре. Французский журнал говорит: «если б Андре ознакомился с этой книгой, то никогда не предпринял бы своего безумного полета!» Все это так. Но одна странность: почему же русские ученые сочли нужным «замолчать» г-на Циолковского? Если это сделано согласно «системе», по которой ничего доброго не бывает в своем отечестве, то, пожалуй, глубокомысленный англичанин отчасти и прав».

1912 - в Малоярославец из Петербурга прибыл российский сенатор Александр Александрович Офросимов, бывший губернатор Калужской губернии (1897-1909). На праздновании 100-летнего юбилея Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года и торжественном освящении храма Успения Пресвятой Богородицы сенатор огласил Благодарственную телеграмму императора Николая II. Великолепный пятиглавый храм стал главным украшением города, историческим памятником доблести русских воинов в Отечественной войне 1812 года.

2002 - открыта автострада федерального значения, соединяющая трассы Калуга - Тула, Москва - Киев.