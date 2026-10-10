10 октября Боровск заняли французы

Что происходило в Калужской области 10 октября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 10 октября.

1798 – «10 ч(исла) был пожар, и с сего дня стали великие морозы». (Из записок купца Губкина)

1802 – калужским гражданским губернатором назначен Андрей Лаврентьевич Львов, тайный советник, сенатор. На этой должности пробыл больше 8 лет. Известно, что до службы в Калуге Львов был губернатором в Тамбове. При Л.А. Львове Калуга продолжала отстраиваться. Возводился Троицкий собор. Для него был заказан иконостас московскому мастеру Дмитриеву по рисунку Матвея Матвеевича Казакова, сына известного зодчего Матвея Федоровича Казакова. Практически готовая работа была уничтожена пожаром 1812 г. в Москве. А через год Дмитриев приехал в Калугу и изготовил иконостас на месте.

1812 - город Боровск жестоко пострадал от наступления французов во время Отечественной войны 1812 года. 10 октября французские войска заняли город, принудив поспешно отступить из него отряд генерала Дорохова Ивана Семеновича (1762-1815). Дважды, 11 и 14 октября в Боровске был Наполеон, останавливался он в доме купца Большакова на Успенской улице.

1918 – постановление ГИКа о ликвидации домовых церквей в училищах, больницах, богодельнях и удалении крестов и икон из магазинов и учреждений. (Из публикаций Ю.Сухоцкого)