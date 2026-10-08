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8 октября в Калугу приехал Жуков

Что происходило в Калужской области 8 октября в разные годы.
08.10, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 8 октября.

1892 - в Москве родилась Марина Ивановна Цветаева (8.10(26.09).1892-1941). Детство известной поэтессы связано с Тарусой, здесь есть музей семьи Цветаевых. Умерла в Елабуге 31 августа 1941 года. В Тарусе установлен памятный камень с надписью: "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. В 2006 году в центре города, на берегу Оки, установлен памятник русской поэтессе (скульптор – В. Соскиев, архитектор – Б. Мессерер).

1917II Калужская губернская конференция РСДРП(б)

1941 - В ночь с 8 на 9 октября в Калугу прибыл представитель Ставки Верховного главнокомандования генерал армии Г.К.Жуков, вручивший генерал-лейтенанту Захаркину, командующему 49-й армией, приказ любой ценой удержать противника под Калугой до подхода резервов. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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