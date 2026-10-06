Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 6 октября в Калуге сожгли Гостиные ряды
Новость дня Общество

6 октября в Калуге сожгли Гостиные ряды

Что происходило в Калужской области 6 октября в разные годы.
06.10, 05:20
6 48306
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 6 октября.

1723 октябр(я) 6. В том же монастыре (идет речь о Лаврентьевском монастыре) сломило с каменной церкви второй шатер (Из записок купца Губкина).

1901 – в Калуге родился Валериан Васильевич Щеглов (1901-1984). График, мастер книжной иллюстрации, член Союза художников РСФСР. Учился в Калужском реальном училище, работал карикатуристом в газете "Коммуна".

1941 – Калуга, 6-11 октября. Разграблен торговый склад на базарной площади, куда попала авиабомба. Разграблены имущество и продукты детского дома, брошенные на погрузочной площадке (потрудилось население поселка Коммуна Труда, т.е. Подзавалья). Расхищено имущество клуба им.Андреева, оставленное на ст. Калуга. Растащено имущество рабочих КЭМЗ, оставленное в вагонах, собравшихся в эвакуацию. Взорвана водонапорная башня, подорвана ЦЭС, сожжены Гостиные ряды и главный корпус спичфабрики. (Из хроники 1941 года, составленной работником Госархива Ю.Сухоцким). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1941 - В начале октября в Калугу прибыл командующий войсками Московского военного округа генерал-лейтенант П.А. Артемьев. По его приказу на базе 8-го запасного автобронетанкового полка был сформирован отдельный сводный батальон под командованием капитана П.А. Окунева. С 6 по 12 октября батальон, который имел в наличии только незначительное количество винтовок, пулемётов, гранат, бутылок с горючей смесью, один танк Т-26 и один бронеавтомобиль, держал оборону по р. Угре южнее д. Плетенёвка под Калугой. За время нахождения в обороне он отразил ряд попыток разведгрупп противника проникнуть в наш тыл и залповым винтовочным огнём сбил фашистский самолёт. Охрану и оборону железнодорожного моста через Угру нёс истребительный отряд под командованием Василия Пятовского. (Из публикаций Н.Гущиной)

1941 – на территории Хвастовичского района (в то время Орловской области) был создан партизанский отряд "В бой за Родину" под командованием Николая Ивановича Бусловского. В селе Хвастовичи установлена мемориальная доска в память о командире партизанского отряда.

1987 – (дата ориентировочна) на ул. Николо-Козинской, 25 был открыт памятник Кларе Цеткин. На церемонии присутствовали студенты из ГДР. Монумент разместился в сквере напротив девятиэтажного здания общежития пединститута. Автор: А.Н. Бурганов. По сообщению газеты «Знамя», 1 июня 1996 г. бронзовый бюст Клары Цеткин был похищен.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
168 оценили
1%
11%
54%
18%
0%
16%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 6 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjB4cktBc1Y4VDdGY3pmV2JmblRtc1E9PSIsInZhbHVlIjoidnU3Z1ZBTSs3Q3RpQzhBdkp5M0QvOHZZd3ZtS1lpYWhYeFNEK3NJaG1aalpTbUU3S0IvYVFhTWN2dnVuRXR4RGJleTRDVk9mcXJWczFDdmxWMDh4Q3JpWnRacW5vdEJwNlBvWWt1Q0dtdzBrTllOT1Q4RmoxWGhOaW00L0dnNDdCZ1JIMVlWVmJvczNMVXNQeHpXaVdJRndJRGFDOXBFcEFMOTM4WHc2QWcxei9SZEdHeGExNkEvSTFNVDUyVUNTRGNQVWlXQmVPTUpybmQxd3lGekM0OTd4SHhKZlBuQlZ6bFZYUk9veU1nNXBoenFrOTRoa2ZzdjBDeEhEd1dKbmVIL1NXcUZIa08rN2plQ1ZXdXoya01YV2dma2ZNV2U2Um4rUWh1akhFTWRDOWovNEtpeEZ3aGtjNnNnVVJBOGpWT2hoS0RVdWhWRnB6K0tzTGtqbW8rZlQ1dXY1UlFaN0s2MThkUVJuUENRaXl0UmprNyt4N3RMSmhLR2tlM2dUWWxzUU5iS0duQnNhYlZGcmJER3U5UG03VjczWVRuL3JnYnVsRllTYmhVUE8xaTBUSmFoTE1GMFNhOWE0QmE0UyIsIm1hYyI6IjBiN2VjZDM5ZjZhOTY3YWYxMjYzMjAzYTdlZGJlNDNmMDg5ZWRlNWRiZjFhMWVkMDU5ZTIxMGViOGRjYTY1MGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1pWEhmb2szbG00MTNkMzV3U3k0ZHc9PSIsInZhbHVlIjoiUGQvUU5NdlNZc3hQcHhYRUhXQXp4aGp5NDFVdXNVSkhDVFFqQm9sTUZUanZuTzFvZjFyQjVXcW13OVdKVEQxMHlIS2pxZWtIVHh6c1VyL0Q4RTBSQU5XTTcvUGZnOGcvajRJYjJQMlgrZVQyUFYyM2FuZkhIcmhEWHdtazRoUnhtdktVdGxHMjUxc1hzT2xUNE9xZmhxdllPWG5DblhHZ1N4VktxZGM2VldRSUd0SWkzZG1ERVlvdk9UeUxBNm1LeUkxbjJqWWlqTHBRb2EyblprakQrYW9mL0pDZGRCKzMrR2ZZTVNDS1AxUGN4cytzUHdLOHBFZUJEMlZuRFNjYVl5QU5BNGNPR1VGZkF5QmV4cUtXc2NKVTNBMklzUFBBRWtWREdLQTFsblcxOTJmK2xyV3VyQVlXMUk3R3drc2pqUUVvMm9iVFZKUENlNGVlTlNiVld3OXVINzU1YUhKaUl2eDhOUVlBaUFHNVRmL0UzNmtxbEhldVdUR2U4eWlwbFZiWStnRkJqS1lLNVVtcmwzbmNDYUhTSkIveTNBZkJpdnpwZDJ6U1U4R0tiVEJEZVpEa2dtUndoZXhDVXRxSW04M3ArVVVaRE9LZ1pwZXc3RUxYRWlYS1lZZXJDNXpxeTRkRXZtUDdsdWUvOFBkd3llL2thWXdVeVlKYUdjUkNiR1ZiR285cU1GcW5LSkNlQ1pwTEVabXZKbS9FSE1hS2JsYkVLYzlhdmY3ampLVmlvaGtncGhTcGFlRlVLaEppTjFsK3dqKzVYV3E5S1NKbGdJdERrVTd4MGFwRWg0WWxndkNrVTFqYWFqdWJxNU1RZ0xSSnROajZZTW1vWkd2cyIsIm1hYyI6IjFlYThkZDdiNTE4Y2E4NjQxZWQ4MTkwMjY0YWRjYTMxMGNhMzBiZGJmN2RkMDJmNGM0YjIyNjNmZTFkZWM1NGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+