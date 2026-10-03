3 октября в Калуге открылся музей космонавтики

Что происходило в Калужской области 3 октября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 3 октября.

«1783 года в начале октября окончена колокольня Предтечевская щекатурные работы. На главу, крест и щекатурку дал Афанасий Михеев Масленников 500 ц(елковых)». (Из записок купца Губкина).

3.10(22.09).1786 в Калуге открылось Главное народное училище, которое в 1804 году было преобразовано в Калужскую мужскую гимназию. Эта дата (3.10.1786) считается днем основания Калужского Государственного университета имени К.Э. Циолковского - старейшей научной школы в области педагогики.

1957 - вступил в строй завод "Калугаприбор". Первым директором завода был Трофим Васильевич Адарченко.

1967 - в Калуге открылся Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, первый в мире музей истории космонавтики и практики космических исследований. Мемориальным отделом музея стал дом К.Э.Циолковского в Калуге, где ученый жил с 1904 по 1933 год.