17 сентября родился Константин Циолковский

Что происходило в Калужской области 17 сентября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 17 сентября.

1752 - в Москве родился Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий (17(6).09.1752-25(13).02.1829). Тайный советник, сенатор он известен как русский писатель и поэт. Гавриил Романович Державин и Александр Сергеевич Пушкин отмечали в стихах поэта «талант, простоту и народность». 3 августа (22 июля) 1826 года он приехал в Калугу к дочери Аграфене Юрьевне Оболенской, жене калужского губернатора Александра Петровича Оболенского. Отец и дочь похоронены в Калуге под одной плитой в некрополе Свято-Лаврентиева монастыря.

1817 - в Московской губернии родился Александр Васильевич Сухово-Кобылин (17.09.1817- 11.03.1903). Известный драматург оставил свое имя в истории Калужского края. Он не раз приезжал в Росву (имение дядюшки) и в Калугу к родной сестре Елизавете.

1857 - в селе Ижевском Рязанской губернии родился Константин Эдуардович Циолковский (17(05).09.1857-19.09.1935). Выдающийся русский ученый, основоположник научной космонавтики и ракетодинамики. В Калуге были сделаны его великие открытия в теории движения ракет. Похоронен в Загородном саду (ныне парк имени Циолковского). Имя ученого носят Государственный музей истории космонавтики в Калуге, Калужский Государственный университет, гимназия № 9, улица, где находится Дом-музей Циолковского. В память о Константине Эдуардовиче в 1936 году в московском Доме кино состоялась премьера первого советского по-настоящему научно-фантастического фильма «Космический рейс». Работая над созданием фильма, режиссер и съемочная группа неоднократно в 1933-1934 годах приезжали в Калугу и встречались с Циолковским.

1957 - основан Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ). Его создателем и первым директором стал Аксель Иванович Берг (10.11.1893-9.07.1979), российский учёный, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. Роль талантливого учёного была решающей в организации и развитии радиоэлектронного комплекса страны.

1967 - в городе Боровске состоялось открытие мемориальной доски на доме, где жил Константин Эдуардович Циолковский (17(05).09.1857-19.09.1935). 29 октября 1969 года здесь открылся Музей-квартира ученого (как отдел Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского). Циолковский прожил в Боровске 12 лет (1880-1892). Он преподавал в уездном училище математику и физику, написал первые научные работы «Продолжительность лучеиспускания звезд», «Свободное пространство», «Графическое изображение ощущений», «Теория газов». Был избран членом Русского физико-химического общества.

1971 – ушел из жизни Валентин Константинович Карпов (1914 – 1971), калужский художник, ветеран Великой Отечественной войны, защищавший Калугу. Им было создано множество акварельных работ, в которых калужане узнают свой родной город. Именно он позировал художнику Абрамову, когда тот создавал своё полотно «Стоять насмерть».