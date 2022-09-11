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11 сентября в Калуге заработали 14 училищ и гимназия

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.09.2022 07:50 0 262
11 сентября в Калуге заработали 14 училищ и гимназия

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 11 сентября.

1778 – после страшного пожара 1777 года был утвержден генеральный план архитектурной застройки города Козельска.

11.09(30.08).1804 – в Калуге открыто 14 приходских училищ и мужская гимназия, преобразованная из главного народного училища. Первый директор мужской гимназии (в 1804-1810) Онисим Григорьевич Потресов послал 14 сентября 1804 года по этому поводу рапорт в училищный комитет при Московском университете.

1804 – родился Александр Иванович Полежаев (11.9(30.8).1804-1838), русский поэт. По мнению литературного критика В.Г. Белинского, до появления Лермонтова один Полежаев мог бы быть законным преемником Пушкина. В 1834-1836 годах Полежаев проходил воинскую службу на территории Калужской губернии в селе Маклаки  Жиздринском уезда (ныне Думиничский район).

1936 – родился Иван Федорович Глумов. Выпускник Перемышльской средней школы, он стал Почетным гражданином Перемышльского района, доктором технических наук, профессором МГУ, академиком, лауреатом Государственных премий СССР; получил звание заслуженного деятеля науки России.

1951 – «Победа «Локомотива»

На выходных зрители Калуги наблюдали за интересным товарищеским состязанием футболистов калужской команды «Локомотив» с чемпионом Тульской области, командой «станкостроитель».

С самого начала игра приняла острый характер. Хозяева поля стремительно пошли в наступление. Центральный нападающий Никонов на пятнадцатой минуте послал первый мяч в сетку туляков. Через несколько минут калужане увеличили счет до 2/0…

Встреча закончилась со счетом 3/2 в пользу калужской команды». (Из публикаций газеты «Знамя»)

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.09.2022 07:50 0 262
Тэги: история калуги
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