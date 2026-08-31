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31 августа основан Калужский Свято-Лаврентьев монастырь

Что происходило в Калужской области 31 августа в разные годы.
31.08, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 31 августа.

1515 – был основан Калужский Свято-Лаврентьев монастырь. Калуга тогда была самостоятельным княжеством, отданным великим князем Московским Иоанном III как удел его четвертому сыну, князю Симеону Калужскому (1487 – 1518). Это древнейший монастырь г. Калуги и всей Калужской земли. Монастырь посвящен Святому Праведному Лаврентию Калужскому (? – 23.(10).08.1515), которого приютил в своем доме благочестивый князь Симеон. В1812-1813 гг. на монастырском кладбище погребены герои Отечественной войны генералы К.Ф. Багговут и А.М. Всеволжский. В 18 в. в монастыре побывала Екатерина II, в 19 в. – Н.В.Гоголь, члены царской семьи.

1851 - в городе Перемышль (с 1925 – село) Калужской губернии родился Александр Михайлович Бобрищев-Пушкин (31(19).08.1851 – 1903) писатель и судебный деятель.

1875 – известный писатель Глеб Иванович Успенский (1843 – 1902) поступил на службу в Калуге в качестве делопроизводителя коммерческого отделения в Управлении Ряжско-Вяземской железной дороги. На калужском материале он написал очерки: «Неплательщики», «Книжка чеков», «Люди среднего образа мыслей», «На старом пепелище», «Будка», цикл «Овцы без пастыря», фельетон «Шило вмешке не утаишь».

1907 – Горуправа. На Мяснорядской плотине проложена новая канализационная керамиковая труба и во рву поставлен каменный приемный колодец.

1941 – умерла Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941), поэтесса. Детство связано с Тарусой, где семья отдыхала летом. Здесь Цветаева написала свои первые стихи. В Тарусе установлен памятный камень «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».

1955 - обращение передовиков и новаторов производства города Калуги ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим предприятий и организаций города и области о развертывании социалистического соревнования за досрочное выполнение планов 1955 года. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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