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20 августа Свято-Никольский Черноостровский монастырь в Малоярославце вернули церкви

Что происходило в Калужской области 20 августа в разные годы.
20.08, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 20 августа.

1842 – В Комитет по устройству губернского города Калуги. Инженера поручика Кавелина рапорт. … устроения Мяснорядской плотины, Мироносицкого бассейна и водопроводных труб каменной и деревянной, ныне работами совершенно окончено.

1947 - родился Анатолий Степанович Стрельцов (1947 – 2015). Доктор философских наук, профессор кафедры философии и социологии Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского (с 1981 г.). Член президиума Российского Философского общества при Российской Академии наук, председатель Калужского отделения РФО, специалист по истории русской философии.

1991 – Свято-Никольский Черноостровский монастырь в Малоярославце был возвращен Православной Церкви. В феврале 1993 года Священный Синод постановил Никольскому Черноостровскому монастырю быть женским. В июле 1999 года обитель посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

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