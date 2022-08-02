В Калуге за драку будут судить нарушителя ПДД
Во вторник, 2 августа, прокуратура Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудников ДПС.
31 декабря 2021 года двое сотрудников ДПС при исполнении задержали нарушителя ПДД на территории Калуги.
Задержанный мужчина пытался скрыться, сопротивлялся и ударил несколько раз сотрудников ногами.
Уголовное дело уже в суде. Мужчине может грозить реальный срок.
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