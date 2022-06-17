В Калужской области построят две новые больницы

В Людиново и Козельске построят новые больницы, которые будут обслуживать около 76 тысяч человек. В пятницу, 17 июня, соответствующее соглашение на XXV Петербургском международном экономическом форуме подписал губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

По предварительным оценкам, стоимость проекта составит порядка трех миллиардов рублей.

- Для нашей области это первые государственно-частные проекты в сфере здравоохранения, - заявил Шапша.

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