В Калужской области построят две новые больницы
В Людиново и Козельске построят новые больницы, которые будут обслуживать около 76 тысяч человек. В пятницу, 17 июня, соответствующее соглашение на XXV Петербургском международном экономическом форуме подписал губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
По предварительным оценкам, стоимость проекта составит порядка трех миллиардов рублей.
- Для нашей области это первые государственно-частные проекты в сфере здравоохранения, - заявил Шапша.
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