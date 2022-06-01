Геннадий Новосельцев: «Дети с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировали нам свои безграничные таланты и любовь к жизни»

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ посетил детский праздник в ФСК «Лидер» города Калуги. Он был приурочен к Международному дню защиты детей. Добрые слова пожеланий прозвучали в адрес участников и от Уполномоченного по правам ребенка Ирины Агеевой.

В адаптивных группах ребят учат настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию. Есть дети, которые занимается танцами на колясках. Их мечта – победить в Паралимпийских играх. Со всеми работают тренеры, которые «заряжены» на любовь к людям, у них особый подход к каждому ребенку.

Свои таланты подростки охотно показывали собравшимся гостям, среди которых были волонтеры, родители, ученики школы «Гармония». Многие номера они делают совместно.

«Мы в одном мире» - так назывался танец девочек на колясках, который позволил им выразить свои нежные чувства и отношение к окружающим. В танце они абсолютно счастливы. Это видно по улыбкам, светящимся глазам и открытым лицам.

Шквалом аплодисментов на празднике встречали Марию Сазонову. Своим жизнеутверждающим пением она дарит радость и заставляет трепетать души.

В ходе общения с директором спортивного комплекса Татьяной Мамоновой Геннадий Новосельцев поинтересовался проблемами и обещал помочь в обустройстве тротуара для деток-инвалидов и приобретении спецтранспорта для их передвижения.

- Обязательно будем приглашать их с выступлениями на областные мероприятия, от этого все получат истинное удовольствие, а дети будут счастливы, - сказал Геннадий Новосельцев в завершении.

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