2 июня умер калужский губернатор Эдуард Лерхе

Что происходило в Калужской области 2 июня в разные годы.
02.06, 05:00
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 2 июня.

1697 – калужский купец Кирилл Иванович Коробов, который построил себе первый каменный дом в городе, ныне известный как Палаты Коробовых, и вложил деньги в строительство церкви Георгия что за верхом, подписывает свое завещание (источник - Валерий Продувнов «Это моя Калуга»)

1889 – в возрасте 65 лет умер Эдуард Васильевич Лерхе. С 14 декабря 1862 года по 13 марта 1864 года он был калужским губернатором. Современники отзывались о Лерхе так: «Угодливо-­покорный, льстивый сановник, олицетворявший собой идеал послушания». Но вместе с тем говорили, что человек он был хороший, добросовестный и честный в смысле материальном, этого нельзя не поставить ему в заслугу… Сердце имел доброе, в семейном отношении был безупречен и бескорыстен. Министр внутренних дел Валуев велел ему «спасти Калугу от анархии, внесённой губернатором-­реформатором Виктором Антоновичем Арцимовичем, выкурить из неё дух его, вымести оттуда его сподвижников». 

2000 – в авиакатастрофе погиб академик-офтальмолог, основатель МНТК «Микрохирургия глаза» Святослав Федоров. Родился в 1927 году. В Калуге его именем названа улица.

