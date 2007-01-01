Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 9 мая в Калужской области открылся исторический музей «Зайцева Гора»
Новость дня Общество

9 мая в Калужской области открылся исторический музей «Зайцева Гора»

Что происходило в Калужской области 9 мая в разные годы.
09.05, 05:00
4 10265
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 9 мая.

1782 – «Выгорело в Коломне с 300 дворов. Весна стояла холодная и сухая. Лето холодное и дождливое. От зимних морозов все садовые деревья померзли». (источник - записки купца Губкина)

1887 – Великий князь Константин Константинович Романов (1858-1915) приезжает в Козельск и Оптину Пустынь. В своем дневнике он пишет: "Вот она - заветная цель моих стремлений... побывать здесь, в этой святой обители, где, как лампада перед иконой, теплится православная вера, поддерживая в нас дух русского благочестия". Один из самых ярких представителей династии Романовых Константин Константинович имел не только государственные и военные отличия. Он оставил заметный след в отечественной культуре и истории: был поэтом, драматургом, переводчиком...

9-11 мая 1917 – состоялся Калужский губернский крестьянский съезд, который принял решение об организации Советов крестьянских депутатов.

1943 – сообщение в газете «Коммуна» от 9.05.1943 г.: «Большая работа по подготовке к летнему сезону развернулась сейчас в парке клуба им. Андреева (ныне на этом месте сквер при областной филармонии). Значительно расширяется его территория, заново ремонтируются беседки, строится вторая эстрада для духового оркестра, оборудуется фонтан. Приготовлена к высадке в клумбы большая партия цветов, посажены молодые деревья. Вся территория парка будет художественно оформлена панно, плакатами, лозунгами. Открытие состоится 20-го мая».

1972 – открылся исторический музей «Зайцева Гора» в честь подвигов, которые совершили наши воины в сражении за высоту 269,8 м (так обозначалась она на картах времен Великой Отечественной войны). Бои за важнейший участок дороги Рославль - Зайцева гора - Юхнов продолжались с марта 1942 по март 1943.

1977 – в поселке Бетлица Куйбышевского района был открыт памятник партизанам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
27 оценили
0%
15%
56%
4%
0%
26%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZWODFOWHA3c3pEUE1NSVhpS2VTT3c9PSIsInZhbHVlIjoiT0NnUzYwdUZINzJLeTZjNzk5L2xxUGdiRkdZb3VSQlQvbjArSUNQd2JoTFhYdTlVYmV6MFJtWHBkeGQrR05wWUhTN1gwR3hBOFhVdEczS2VqckpSdlhleTJOTGxKQytoeFk1d3g1anp2aCtpZld6OUk4T0tPNlQ3dzM2OVMySTVTUXdjZHo1d3RkYm02VUZpMlFHZlllb2xnQ0JQWWI2blY5T3NGaHUwODE1aHVMSGNOWEptODZUMTlCY3hYR1llaHpIWS9pR2M5L0FxWGVTT243WmhIRmxLM3hFMGFLMnB6L2oyRnBCVGhjZVl2QnQrSkNOV3lQam5yRVU4azIrRG5rSmF0NDlZVTBiUm1pZ21UQzA3VlhZV0JHcTFaVFcrOWpySUhRcWwzK21NZUpCQnYzK2p2bnYyNmIvcUJ6MzNsNXdkY29kVllEWWs5cCtHVFRadkVnNjh6V3NBWHMxSWJvTFFVRWllcWRzV05IYU1SU0djUGVUdWxsV3FCT040SjYzajlhbER5c0NEdVdTWk9yY1BveGVlbmtIcmZwT3M3N2NjYnFuL3E1U3ZCN2lZakVKMFMvSUFZYjN6T1V2NCIsIm1hYyI6ImVhNTk1NmQ1NDA4Zjk1YmE5OTQ0YzFlZmFlZjI1ZTY1MmZkNzFlNjAyMDVlN2Q0ZGRhODJlZThmYWE1MGY0YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpaQllSdGprQ3JlTlRhdGFKRkRHQWc9PSIsInZhbHVlIjoiYTcxNUNvV2xIVEQ5UkhzWE4zaUJlcUg0TThCN3pzemFTZlo3NWIwOHNGZ2ZnRlZqeUh1Z2w2WnJGcEs5TDhaalJiOFdTWWE3SFFjRHo4RGJScThBeUdDeUIrSXRRNWR1U2p3WkJBQzdBMlAvcGFyd1laUnF1S3ZzNG1yUHlGbFp6UFJTanFsUlF2ejF0UkRwaVE4ZFdDS01ta3F5cTg3dEJYMC82YkNjWWZvNzZtMUhZd1d1OEVDRWtCcEtNaW90bjhFVkVFT2VZbGJObWYycHdTTjFqRFBrRy8xZyswNER4c0V4M0Nwd2FnNDRBeWhGV3RTR2gzMEtvbDVuMk1BOWFLSWJCQVdJcElLRExtTFBIK2RaejN0bUErcmlGeVpTOWd4S0huTVNUdEZGSUpQN1hwVHhsdjdOYzBaNzFFTXRBSnF5YnZZR1JDVG10WE1TcTNndzJTL0Uwbmt3QWNzMVA1c2p4M1grcnB5M2EyMGRsaUtFS2ZZVkNiUm9HaTZzTUhMSTJsQVhQY0htUm5WQkNuNWhTU1NwMjA1WG5qdUZPeHVhWnBMSVl6UG41NEhKUUF3V1FYSU9ROHlYem9JMW5ibnNWTkhJK2NIcC9YUlkyd1pmZDVHempwZUdldjlHYlhiMDM1eUFSRHArbFFPZENCM241bkgvbW5XZTR0TkVnMWtJYm1OOVpIUFNtamNKNDVFTStoYnJnRVpTREFjb1ptQ0JaOUE5dEhteXQzM0lCMTI5UU1QaDgwL1dXU2FVQmpYdm14c0ozS1pLVkFQV3g4dmNoZWgwSmw3ejJIYW5lTHdiZU0rRXlqcENhT3l5WmE2U3Q0R3RLQndrUjIrcSIsIm1hYyI6IjM3OWVjMGYwODNiNGIwMGMzNTljOTIxZjFhOGU5MjExODBhOTkxYmFjOWMwMzYxNzE4OWY1MWYzNjIxZmZkNDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+