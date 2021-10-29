Консультативный совет: калужская перепись, газификация и почта

В пятницу, 29 октября, состоялась заседание консультативного совета под председательством главы Законодательного собрания Калужской области Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА.

Помимо спикера парламента в мероприятии приняли участие руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области Нелли СЕЛИВЕРСТОВА, министр строительства и ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН и директор УФПС Вера ДМИТРИЕВА.

Цифровая перепись

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября.

В этом году она особенная. Никакой бумаги, всю информацию со слов анкетируемого переписчики заполняют на планшете.

Также жители региона могут принять в ней участие, заполнив электронные переписные листы на портале «Госуслуг», или посетив стационарный участок, включая МФЦ.

Участников просят ответить на 33 вопроса, касающиеся места проживания, занятости, владения языками, образования, наличия телекоммуникаций.

- В плане более 216 тысяч домов, - говорит Нелли Селиверстова. - На сегодняшний день в переписи уже приняли участие более 47% граждан. Планируем, что большинство калужан переписчики смогут посетить в течение ближайшей недели.

В нерабочие дни с 1 по 3 ноября участки в МФЦ также будут работать.

Геннадий Новосельцев попросил депутатов оказать помощь в этом вопросе, провести работу с коллективами.

- В ходе переписи просчитываются многие экономические показатели, средняя численность населения, нормативы финансирования. От того, как пройдет перепись, зависит дальнейшие социально-экономическое развитие региона, - подчеркнул спикер парламента.

Газификация

- В области продолжается программа газификации населения, - говорит Вячеслав Лежнин. - На данный момент голубое топливо поступает в 79% домов жителей калужской области.

Всего за период с 2005 по 2021 год в Калужской области построено 146 межпоселковых газопроводов, общей протяженностью 1498 км. Снабжено газом свыше 18 тысяч домов. В рамках запланировано строительство еще 120 межпоселковых газопроводов общей протяженностью более тысячи километров.

Общий объем финансирования составит свыше 12 миллиардов рублей.

- В этом году газ должен поступить в более чем 1500 тысячи домов, - продолжает министр строительства и ЖКХ. - Но основная работа намечена на 2022 год. В планах подвести газ еще к 16 тысячам домов.

- Стоит сложнейшая задача подвести бесплатно газ к участкам домов, согласно поручению Президента РФ, - говорит Геннадий Новосельцев. - Давайте посмотрим, что можно сделать, как информировать население. Потому что я считаю, что основная проблема в том, что не всем рассказали, как это делается. Оставить заявку на сайте - это хорошо, но не везде срабатывает. Давайте включимся в эту работу и проведем подворовые обходы, - обратился он к депутатам.

О почте

Затронули на заседании консультативного совета и работу почтовых отделений связи.

- На территории области работают 458 отделений, которые на сегодняшний день выполняют важную социальную функцию. В них, помимо традиционных услуг по доставке посылок и корреспонденции, отправки денежных переводов, осуществляется приём платежей, оплата штрафов, выдача кредитов через Почта-банк, реализация товаров первой необходимости. Ежедневно отделения почтовой связи посещают более 40 000 человек, сотрудники доставляют пенсии более чем 90 000 граждан, - сообщила директор УФПС Калужской области Вера Дмитриева.

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