Этот день в истории: 31 октября в Калуге открыли памятник Софье Перовской

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 31 октября.

С 31 октября 1776 года по 28 июля 1782 года генерал-майор Лецкой Алексей Петрович становится калужским губернатором. Лецкой - правая рука генерал-губернатора Кречетникова. О его деятельности на этом посту в архивных документах ни строчки! Может, что-то и было, но до нашего времени не сохранилось. Причина отставки Лецкого с поста гражданского губернатора Калужского наместничества до сих пор неизвестна.

1987 – на ул. им. Софьи Перовской (ныне ул. Воскресенская) открыли памятник Софье Перовской – участнице заговора по убийству царя Александра II. В создании скульптуры приняли участие коллективы скульптурно-художественной фабрики, КЭМЗ, СУ-20 треста «Калужстрой», горэлектросети и ремонтно-производственного училища А.Н.Бурганова. Автор памятника – А.Н.Бурганов.

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