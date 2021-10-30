Этот день в истории: 30 октября родился Степан Шевырев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 октября.

1806 – родился Степан Петрович Шевырев (30(18).10.1806 - 20(8).05.1864), русский поэт и переводчик, публицист и литературный критик. По меньшей мере, дважды побывал в Оптиной Пустыни: 1847 и 1852 годы. О роли писателя в литературной и духовной жизни России написал известный калужский краевед Александр Евгин.

1934 – в Москве скончался Станислав Теофилович Шацкий (1878 - 1934) — российский и советский педагог-экспериментатор, автор многих трудов по вопросам воспитания. Свою педагогическую деятельность начал в 1905 г. среди детей и подростков рабочих окраин Москвы, где вместе c А. У. 3еленко и другими педагогами создавал первые в России детские клубы. B 1905 г. С. Т. Шацкий и А. У. 3еленко открыли в Москве клуб для детей. В 1906 создал общество «Сетлемент», которое в 1908 г. было закрыто полицией за пропаганду социализма среди детей, а сам Шацкий арестован. С 1910 г. руководил обществом «Детский труд и отдых». В 1911 г. основал летнюю детскую колонию «Бодрая жизнь» (на территории современного города Обнинска). С 1919 по 1932 г. руководит трудами первой опытной станции по народному образованию. С 1932 по 1934 г. директор Московской консерватории и Центральной педагогической лаборатории.

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