Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Этот день в истории: 30 октября родился Степан Шевырев

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.10.2021 08:00 0 212
Этот день в истории: 30 октября родился Степан Шевырев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 октября.

1806 – родился Степан Петрович Шевырев (30(18).10.1806 - 20(8).05.1864), русский поэт и переводчик, публицист и литературный критик. По меньшей мере, дважды побывал в Оптиной Пустыни: 1847 и 1852 годы. О роли писателя в литературной и духовной жизни России написал известный калужский краевед Александр Евгин.

1934 – в Москве скончался Станислав Теофилович Шацкий  (1878  - 1934) — российский и советский педагог-экспериментатор, автор многих трудов по вопросам воспитания. Свою педагогическую деятельность начал в 1905 г. среди детей и подростков рабочих окраин Москвы, где вместе c А. У. 3еленко и другими педагогами создавал первые в России детские клубы. B 1905 г. С. Т. Шацкий и А. У. 3еленко открыли в Москве клуб для детей. В 1906 создал общество «Сетлемент», которое в 1908 г. было закрыто полицией за пропаганду социализма среди детей, а сам Шацкий арестован. С 1910 г. руководил обществом «Детский труд и отдых». В 1911 г. основал летнюю детскую колонию «Бодрая жизнь» (на территории современного города Обнинска). С 1919 по 1932 г. руководит трудами первой опытной станции по народному образованию. С 1932 по 1934 г. директор Московской консерватории и Центральной педагогической лаборатории.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.10.2021 08:00 0 212
Тэги: общество история калуги этот день в истории
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Обнинская ГТУ ТЭЦ-1 получила Паспорт готовности к прохождению сезона максимальных нагрузок
Фильмы про зомби и апокалипсис: как калужане снижают уровень стресса
ООО «УК МЖД города Калуги» - один из самых проблемных должников Калужской сбытовой компании
Сотрудники Сбера провели экологическую акцию «Аллея знаний» в Калуге
Показания счетчика загородного дома необходимо передавать даже зимой
ВТБ в Калужской области определил график обслуживания розничных клиентов в нерабочие дни
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Квартирный переезд: доверьте хлопоты специалистам
Что нужно знать об имплантации зубов
Исследование: 10 000 пользователей контролируют треть эмиссии биткоина

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru