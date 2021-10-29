В калужском Заксобрании обсудили кадровый вопрос в здравоохранении

В пятницу, 29 октября, в Калуге прошло заседании комиссии по здравоохранению областного парламента под руководством Елены Алешиной. На нем обсуждался вопрос обеспечения медицинских организаций региона квалифицированными кадрами.

В работе комиссии принял участие Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.

Для детального обсуждения проблемы были приглашены руководители образовательных учреждений, занимающиеся подготовкой медицинских кадров.

В медицинском институте КГУ им.К.Э.Циолковского в настоящее время образование получают 597 студентов и 44 ординатора.

- Шестьдесят процентов выпускников остаются работать в регионе, - сообщила директор института Галина Смирнова.

Она попросила помочь с укреплением материально-технической базы института.

Спикер парламента предложил подготовить конкретные предложения для того, чтобы они могли быть учтены при формировании регионального бюджета на 2022 год.

Преимущество региональных вузов заключается в том, что уже в годы учёбы студенты приходят на работу в медучреждения.

- К нам приезжали главные врачи Жуковской, Боровской районных больниц, встречались со студентами. В результате несколько молодых врачей пришли на работу в каждое из этих медучреждений, - рассказал завотделением биотехнологий Обнинского ИАТЭ Андрей Котляров.

В Калужском медицинском колледже одной из проблем является нехватка площадей, так как количество поступающих на бюджет значительно увеличилось. Аналогичная проблемы и в Обнинском медтехникуме.

Директор колледжа Алексей Антонов затронул вопросы целевого приема. В настоящее время он практически потерял значимость в медколледже, так как только при равных баллах, предпочтение отдается поступающим по целевому направлению. Вместе с тем для муниципальных районов целевой набор отчасти помог бы решить проблему с кадрами.

- Есть соответствующие поручения Президента РФ. Будем отслеживать ситуацию, - поделился Геннадий Новосельцев.

- Для закрепления специалистов на местах необходимо предоставить ещё и меры соцподдержки. Главы администраций районов не должны оставаться в стороне от этих проблем. В ближайшее время заслушаем на сессии, как в регионе идет реализация программы развития здравоохранения, - резюмировал Геннадий Станиславович.

Представители Куйбышевского района озвучили на комиссии проблемы, которые волнуют большинство жителей муниципалитетов, они касались работы скорой помощи, кадрового дефицита, маршрутизации пациентов и необходимости усиления материально-технической базы местной больницы.

- Постараемся детально проанализировать эти вопросы и помочь, чтобы в дальнейшем использовать этот опыт по всей области, - подытожил спикер парламента.

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