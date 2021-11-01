Нью Смайл - Бренд года 2021!
Дорогие друзья, выражаем Вам признательность и искреннюю благодарность за победу в народном голосовании за титул Бренд года 2021.
В Нью Смайл представлены все виды стоматологической помощи:
- профилактика и отбеливание
- лечение под дентальным микроскопом
- удаление без боли
- лечение детей и подростков
- лечение на брекетах, элайнерах
- дентальная имплантация
- лечение заболеваний десен.
Представляем новинку «AIRFLOW Prophylaxis Master» - инновационный̆ аппарат для комплексной профессиональной гигиены от швейцарской̆ компании EMS, современное решение для профилактики кариеса, лечения и профилактики заболеваний десен.
В чем особенность аппарата?
- в отличии от своих аналогов AIRFLOW Prophylaxis Master действует безупречно мягко, и позволяет снимать налет не только с зубов, но и под десной
- лечение проходит безболезненно и комфортно
- аппарат AIRFLOW Prophylaxis Master позволяет производить гигиену рта даже самым маленьким пациентам
- оказывает поддерживающую терапию при комплексной̆ профилактике кариеса и пародонтита
- инновационное оборудование позволяет получить качественную гигиену рта, не повреждая эмаль зубов, виниры, коронки, импланты.
Напомним, что ВОЗ рекомендует проводить процедуру профессиональной̆ гигиены полости рта минимум 2 раза в год.
Стоимость комплексной профессиональной̆ гигиены - 5500р.
Запись по тел: 74-24-80, 74-24-82
Калуга, Суворова,77
Искренне ваш, Нью Смайл.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Информация на момент публикации.
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