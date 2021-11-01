Нью Смайл - Бренд года 2021!

Дорогие друзья, выражаем Вам признательность и искреннюю благодарность за победу в народном голосовании за титул Бренд года 2021.

В Нью Смайл представлены все виды стоматологической помощи:

профилактика и отбеливание

лечение под дентальным микроскопом

удаление без боли

лечение детей и подростков

лечение на брекетах, элайнерах

дентальная имплантация

лечение заболеваний десен.

Представляем новинку «AIRFLOW Prophylaxis Master» - инновационный̆ аппарат для комплексной профессиональной гигиены от швейцарской̆ компании EMS, современное решение для профилактики кариеса, лечения и профилактики заболеваний десен.

В чем особенность аппарата?

в отличии от своих аналогов AIRFLOW Prophylaxis Master действует безупречно мягко, и позволяет снимать налет не только с зубов, но и под десной

лечение проходит безболезненно и комфортно

аппарат AIRFLOW Prophylaxis Master позволяет производить гигиену рта даже самым маленьким пациентам

оказывает поддерживающую терапию при комплексной̆ профилактике кариеса и пародонтита

инновационное оборудование позволяет получить качественную гигиену рта, не повреждая эмаль зубов, виниры, коронки, импланты.

Напомним, что ВОЗ рекомендует проводить процедуру профессиональной̆ гигиены полости рта минимум 2 раза в год.

Стоимость комплексной профессиональной̆ гигиены - 5500р.

Запись по тел: 74-24-80, 74-24-82

Калуга, Суворова,77

@newsmile_kaluga

Искренне ваш, Нью Смайл.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Информация на момент публикации.

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