Экспресс-тесты на коронавирус помогут "вычислить" болезнь и вовремя начать лечение или успокоить нервы, если это обычная простуда

Пандемия сильно повлияла на нашу повседневную жизнь и психологическое состояние. Причем свыкнуться с ограничениями оказалось гораздо проще, чем справиться с чувством тревоги. Многие из нас при малейших признаках простуды нервничают и невольно думают "А вдруг ОНО, то самое?" В ожидании новой волны коронавируса рассказываем, как минимизировать тревогу и при этом точно не пропустить болезнь.

Как провериться на COVID-19

Бегать в поликлинику или медицинский офис из-за каждого чиха, конечно, неразумно. Потому что:

• а) тратится неоправданно много времени на дорогу, плюс результатов анализа ждать несколько дней

• б) если инфекции нет, то по дороге и в очередях ее можно "подхватить"

• в) если вы действительно больны, рискуете заразить других людей

Можно вызвать на дом врача и сдать мазки или кровь. Но опять же, придется несколько дней ждать и гадать, что же с вами — банальная простуда или опасный коронавирус. Легко ли будет отказаться от всех планов, перенести все дела и встречи?

К счастью, ученые здорово упростили нам жизнь, придумав экспресс-тесты для выявления антигена COVID-19. Они успешно применяются в разных странах для массового тестирования уже больше полугода. С помощью экспресс-тестов на коронавирус по методу ПЦР можно за пару часов проверить всех сотрудников большого предприятия или офиса. Но самое главное — тесты на антиген коронавируса подходят для домашнего применения. Не придется вообще никуда ходить и ждать, достаточно кликнуть по ссылке Выбрать и купить экспресс-тесты на коронавирус. Уже через несколько часов курьер привезет все необходимое, чтобы провести анализ на дому.

Какие тесты можно сделать без медицинских навыков

Одними из первых на рынке появились Китайские тесты на коронавирус. К настоящему моменту они хорошо изучены и одобрены Минздравом России. Корейские тесты на коронавирус также отлично себя зарекомендовали и в клинической практике, и для домашнего применения. Цена на эти тест-системы доступная, а точность результатов - более 98%. Еще один весомый плюс — чтобы сделать любой из экспресс-тестов, не нужно ни медицинское образование, ни специальные навыки.

В каждом диагностическом наборе есть подробная инструкция на русском языке — все описано по шагам, понятным языком, сопровождается рисунками. Результат, который оценивают через 10-15 минут, интерпретировать очень легко. Примерно как в тесте на беременность — появляется одна, две или три полоски.

Как выбрать экспресс-тест на коронавирус

Системы для моментального тестирования бывают двух видов:

• Тесты на антиген коронавируса обнаруживают частицы вируса в отделяемом из носоглотки. Это аналог анализа ПЦР, который диагностирует инфекцию с первых дней заражения.

• Тесты на антитела к коронавирусу (IgM, IgG) находят специфические иммуноглобулины в образце крови. Их наличие и соотношение указывают, заражены ли вы сейчас или уже перенесли болезнь и имеете иммунитет.

Если у вас ярко-выраженные симптомы ОРВИ 1-2 дня, недавно контактировали с коронавирусным больным — выбирайте тест на антиген. Температура и кашель более 7 дней — нужен тест на экспресс-тест на антитела к COVID-19, положительный IgM укажет на острую фазу болезни.

А может быть вы уже переболели ковидом в легкой форме и есть иммунитет? Экспресс-тест определяет антитела класса IgG и IgM к коронавирусной инфекции SARS-Cov-2.

Тест на антитела покажет:

• было ли заражение COVID;

• насколько вы защищены после вакцинации;

• бессимптомное течение болезни;

• наличие антител после перенесенного заболевания.

Сделайте экспресс-анализ, если собираетесь прививаться — вдруг у вас уже есть своя собственная естественная защита от коронавируса, и больше не нужно нервничать и бояться?

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