Этот день в истории: 28 октября скончался калужский губернатор

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 28 октября.

1759 - родился Андрей Никифорович Воронихин (28(17).10.1759-5.03(21.02).1814), выдающийся русский архитектор. В 1798 году в Калужской губернии Воронихин создал архитектурно-ландшафный ансамбль усадьбы Городня (ныне Ферзиковский р-н), владелицей которой со второй половины XVIII века была Наталия Петровна Голицына. Архитектурный комплекс гениального художника построен в стиле русского классицизма конца XVIII века.

1814 – скончался генерал-майор Александр Дмитриевич Облеухов (ок. 1742 – 1814), калужский губернатор (1794-1795/6?)

1856 – у отставного гвардии полковника Владимира Николаевича Унковского и его жены Веры Семеновны родился сын Николай. Восприемниками при крещении (3.11.1856) будущего морского офицера, а позднее оперного певца стали: действительный статский советник Петр Алексеевич Булгаков и дети отставного капитан-лейтенанта флота Семена Яковлевича Унковского: Дмитрий и девица Евдокия. Обряд был совершен в Спасо-слободской церкви священником Алексеем Любимовым.

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