В Калуге 27 октября состоялось заседание Городской Думы

В среду, 27 октября, в Калуге состоялось заседание Городской Думы

Был конкретизирован срок реорганизации управления городского хозяйства.

К управлению городского хозяйства присоединяется управление ЖКХ, реорганизация должна быть завершена до 1 марта 2022 года.

В рамках часа контроля депутаты рассмотрели отчёт о ходе работ по установке малых архитектурных форм во дворах.

Всего на эти цели по предложению Городской Думы было выделено 8 млн. 412 тысяч рублей, изначально планировалось установить МАФы по 129 адресам, но из-за резкого роста цен на металлопрокат стоимость детского игрового оборудования выросла на 30%.

В сентябре было заключено 6 контрактов, предусматривающих установку игрового оборудования по 86 адресам.

На сегодняшний день работы завершены на 63 объектах, на 11 объектах работы на завершающей стадии.

По пяти адресам подрядчик планирует установить оборудование до конца недели, ещё по 7 объектам – на следующей неделе.

Завершить работы планируется к 12 ноября.

Депутат Максим Платов обратил внимание на высокую цену леерного ограждения – свыше 2 000 рублей за погонный метр и предложил рассмотреть возможность использования других материалов или более современных видов ограждений.

Предложение учтено управлением городского хозяйства.

Депутат Андрей Иванов подверг жёсткой критике подрядную организацию.

- На детской площадке возле дома № 11 по улице Чехова практически ничего не сделано, три месяца подрядчик не реагирует на обращения, а лишь придумывает новые отговорки. Пора уже применить жесткие меры, в том числе штрафы, таким недобросовестным компаниям не место в нашем городе, – подчеркнул депутат.

По словам заместителя Городского Головы – начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, контрактом выполнение работ предусмотрено в срок до 1 декабря, в связи с чем применить санкции в отношении подрядной организации пока не получится.

Представитель подрядчика в свою очередь пообещал выполнить все работы по объекту к 1 ноября.

- ООО «Вивана» – слабый подрядчик, возможно лучшим вариантом было привлечь компании из других регионов, – отметил депутат Андрей Нефедов, – я изучил предложения на этом рынке, есть проверенные организации, готовые выполнить такой же объём работ на 20% дешевле. Кроме того, нужно рассмотреть возможность использования современных малых архитектурных форм из дерева. Они не менее долговечны, чем тонкостенный металл, а стоят гораздо дешевле.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев отметил, что реализация программы в этом году столкнулась с непредвиденными трудностями из-за роста цен на материалы, но, несмотря на это подрядчику нужно приложить максимум усилий, чтобы выполнить работы качественно и в установленные сроки.

- Обновлять детские игровые комплексы необходимо, они очень востребованы молодыми семьями, кроме того, многие старые площадки не соответствуют требованиям безопасности, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Депутат Карп Диденко предложил ежегодно изыскивать возможности для модернизации оборудования на уже существующих детских площадках, о чём неоднократно говорили жители на встречах с депутатами.

Специалисты управления горхозяйства пояснили, что такая возможность существует, вопрос будет проработан.

Депутат Андрей Линков обратил внимание коллег на необходимость общественной приёмки новых детских площадок.

- В приёмке работ обязательно должны принимать участие жители и представители местных территориальных общин. Именно они будут пользоваться новыми площадками, все их замечания должны быть учтены, – подвёл итог обсуждению Юрий Моисеев.

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