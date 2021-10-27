Этот день в истории: 27 октября скончался великий князь Иван III

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 октября.

1505 (ст. стиль) - скончался великий князь Иоанн III Васильевич, на престол вступил его сын Василий III Иоаннович (Из записной книжки В.Продувнова)

1899 - родился Николай Антонович Доллежаль (27.10.1899-20.11.2000), ученый-энергетик, дважды Герой Социалистического Труда (1949, 1984), академик АН СССР (1962), главный конструктор реактора первой в мире атомной электростанции - Обнинской АЭС. Удостоен Государственных премий СССР (1949, 1952, 1953, 1970, 1976) и Ленинской премии (1957).

27-28(15-16).10.1812 – в доме Гончаровых в Полотняном Заводе размещалась штаб-квартира фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Он ночевал здесь после завершения ожесточенного сражения за Малоярославец.

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