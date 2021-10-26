Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Есть работа Афиша Юбилей Калуги Статьи

Калужская область вошла в топ-15 «Прорывных регионов»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.10.2021 09:00 5 367
Калужская область вошла в топ-15 «Прорывных регионов»

Калужская область вошла в топ-15 «Прорывных регионов» по научно-технологическому развитию и по итогам 2020 года. Наш регион за год поднялся на четыре пункта, сообщил во вторник, 26 октября, губернатор Владислав ШАПША.

Рейтинг подготовили аналитики РИА «Новости» по данным Росстата.

Учитывались 19 показателей. Они отражают человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.

- Наш регион продолжает укреплять свои позиции в этой сфере, - подчеркнул Шапша. - Несколько дней назад подписано Постановление Правительства РФ о создании в Калужской области ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий». Для региона это мощнейший импульс для развития научно-технологической инфраструктуры, новые возможности для исследований в сфере мирного атома и ядерной медицины.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.10.2021 09:00 5 367
Тэги: общество рейтинг область владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ в Калужской области определил график обслуживания розничных клиентов в нерабочие дни
Калужане положительно оценили клиентоориентированность Калужской сбытовой компании
ВТБ: выдачи кредитов наличными превысили 1 трлн рублей
МегаФон создал новый сервис для вахтовиков
Безлимитные тарифы и удаленка: в Калуге на 18% вырос трафик мобильного интернета
Калужская сбытовая компания консультирует и помогает в вопросах приобретения «зеленых сертификатов»
Новости
ОПРОС
А вы планируете участвовать в переписи населения? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Перевозка животных на длительные расстояния
Профессиональная настройка Яндекс Директ
Уборка снега в Москве

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru