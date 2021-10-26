Калужская область вошла в топ-15 «Прорывных регионов» по научно-технологическому развитию и по итогам 2020 года. Наш регион за год поднялся на четыре пункта, сообщил во вторник, 26 октября, губернатор Владислав ШАПША.

Рейтинг подготовили аналитики РИА «Новости» по данным Росстата.

Учитывались 19 показателей. Они отражают человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.

- Наш регион продолжает укреплять свои позиции в этой сфере, - подчеркнул Шапша. - Несколько дней назад подписано Постановление Правительства РФ о создании в Калужской области ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий». Для региона это мощнейший импульс для развития научно-технологической инфраструктуры, новые возможности для исследований в сфере мирного атома и ядерной медицины.

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