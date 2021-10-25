В Калуге 30 лет исполнилось физкультурно-спортивному центру «Лидер»

Центр был создан в 1991 году. Его основные задачи – воспитание у лиц с ограниченными возможностями здоровья активной жизненной позиции, потребности в повседневных занятиях физической культурой и спортом, организация коррекционно-оздоровительной и физкультурно-спортивной работы, а также проведение спортивных соревнований.

Волейболом, футболом, пауэрлифтингом и настольным теннисом в центре занимается порядка 250 человек.

За 30 лет работы центра подготовлено два сурдлимпийских чемпиона по волейболу, серебряный призер сурдлимпийских игр по каратэ, серебряные и бронзовые призеры, обладатели Кубка России по пауэрлифтингу, велоспорту, футзалу, волейболу и настольному теннису. 25 спортсменов выполнили норматив звания кандидат в мастера спорта, 6 спортсменов – мастера спорта.

Поздравил сотрудников центра депутат Городской Думы, директор спортивной школы «Труд» Роман Коптеев.

- Искренне поздравляю вас с 30-летним юбилеем! В спортивной школе Труд также культивируется адаптивная физкультура, так что я не понаслышке знаю, насколько это сложная работа. От всей души благодарю вас за плодотворный, очень важный и нужный труд! – обратился к собравшимся Роман Коптеев.

Спортсменам и тренерам были вручены подарки и благодарственные письма.

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