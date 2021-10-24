Донорская акция «Спаси жизнь – сдай кровь» пройдет в Калуге 27 октября

Горуправа Калуги со ссылкой на Калужское региональное отделение Российского Красного Креста рассказывает, что в среду, 27 октября, с 09:00 до 11:30 по улице Карпова, 10 пройдет акция для доноров «Спаси жизнь – сдай кровь».

Что нужно для сдачи крови:

Паспорт с калужской пропиской от четырех месяцев, студентам – продленный на 2021 год студенческий билет для получения дополнительных льгот.

За 72 часа не есть жирное (яйца, масло, сметану, творог, жирные сорта мяса, сосиски, колбасы, бананы) и исключить любой алкоголь.

Утром обязательно легко позавтракать.

Перед сдачей крови не курить.



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