Пробка из пяти троллейбусов образовалась в Калуге из-за ДТП легковушек

Ближе к 18 часам в пятницу, 22 октября, на круговом перекрестке на улице Пушкина возле дома №1б в Калуге произошло ДТП.

Столкнулись «Фольксваген» и «Форд».

Из-за случившегося движение со стороны Каменного моста было затруднено. Образовался затор из пяти троллейбусов.

Подробности аварии пока устанавливаются.

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