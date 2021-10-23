Пробка из пяти троллейбусов образовалась в Калуге из-за ДТП легковушек
Ближе к 18 часам в пятницу, 22 октября, на круговом перекрестке на улице Пушкина возле дома №1б в Калуге произошло ДТП.
Столкнулись «Фольксваген» и «Форд».
Из-за случившегося движение со стороны Каменного моста было затруднено. Образовался затор из пяти троллейбусов.
Подробности аварии пока устанавливаются.
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