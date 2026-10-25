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25 октября создан музей Боевой Славы

Что происходило в Калужской области 25 октября в разные годы.
25.10, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 25 октября.

25(13).10.1854 - состоялось открытие памятника в Медыни в честь победы русских, одержанной под Медынью в 1812 году над одним из отрядов наполеоновских войск. Памятник был взорван фашистами в годы Великой Отечественной войны, в 1970 году – восстановлен по старой фотографии.

1864 - родился Александр Тихонович Гречанинов (25(13).10.1864 – 1956), русский композитор "серебряного века", педагог, музыкальный и общественный деятель. С 1890-х гг. работал в области духовной музыки, первым ввёл в  русскую духовную музыку музыкальные инструменты. В 1917 году написал "Гимн свободной России". Семья Гречанинова до переезда в Москву жила в Перемышле, в Калуге остались родные и друзья. Умер и похоронен в Нью-Йорке.

1897 – «Калужский вестник» в отчете за 1896/97 учебный год о Калужской музыкальной воскресной школе сообщает о том, что для обучения закону Божию школу посещают по очереди 4 священника и особый учитель для обучения церковному пению. 

1984 – создан музей Боевой Славы в Дворцовской средней школе Дзержинского района. Основатель музея - В.И.Елисеев.

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