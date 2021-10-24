Этот день в истории: 24 октября родился художник Петр Козьмин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 24 октября.

1792 – Октября 24. Ока покрылась льдом. (Из записок купца Губкина)

1819 - родился Николай Владимирович Ханыков (1819-1878), известный ученый-востоковед, историк, дипломат, этнограф, член-корреспондент Академии наук (1852), сын Владимира Яковлевича Ханыкова (1791-1863). Их родовое имение находилось в селе Георгиевском Лихвинского уезда Калужской губернии.

1924 – в Спас-Деменске родился Петр Петрович Козьмин (24.10.1924-11.07.1998), живописец, график, участник российских и зарубежных выставок. С 1991 года – бессменный президент калужской Академии аналитического искусства. С 1975 года жил и работал в Калуге. Участник Великой Отечественной войны.

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